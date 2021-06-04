Месси обошел Роналду по голам со штрафных – у Лионеля теперь 58

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поразил ворота Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки (3:0).

34-летний игрок «Барселоны» забил 58-й гол за карьеру прямым ударом со штрафного за национальную команду и клуб.

По этому показателю Месси превзошел нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 57 таких мячей, сообщает ESPN со ссылкой на Opta.

Подробнее статистика Месси – здесь, Роналду – здесь.

Месси делит 8-е место по голам за сборную. У него 76 мячей за Аргентину, у Пеле – 77 за Бразилию

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