Александр Тихонов о Черчесове: «Совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на ЧМ вскружил голову»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу. 

«Я два раза посмотрел пресс-конференцию Станислава Черчесова: в прямом эфире и потом с друзьями в записи по интернету.
 
Учитывая, что несколько тренеров подали в отставку после Евро-2020, в том числе работавший 15 лет в сборной Германии Йоахим Лев, сделавший немцев чемпионами мира.

Мы так и не поняли, что хотел сказать Черчесов. Одни оправдания, ни одного нормального извинения за провал. Я от Черчесова не ожидал такого абсурда. При этом на пресс-конференции должны быть и представители РФС, тренеры и футболисты – и дать нормальные ответы на вопросы.
 
Я уверен, что спонсоры также очень недовольны. Пресса задавала нормальные вопросы, но на них не было ответов. Виноваты все: и тренер, и игроки, и руководство. Но самое страшное, что Черчесов сказал, что не считает свою работу неудовлетворительной. Но из четырех возможных мест нельзя занять пятое, чтобы выступить еще хуже.

Думаю, что совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на прошлом чемпионате мира вскружил и ему, и отдельным игрокам голову, хотя надо признать, что у нас была самая легкая группа, а в игре с испанцами не обошлось без везения.

Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел.
 
Хотел бы поддержать украинскую команду, которая завершила чемпионат Европы в восьмерке. К сожалению, все силы эмоциональные и физические были отданы в матче с Швецией, в котором несколько игроков получили травмы. Но было видно, что эта команда играла за страну, а не за деньги», – написал Тихонов в блоге. 

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