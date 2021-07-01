Карасев назначен резервным судьей на полуфинал Евро Италия – Испания, Брих – главным

назначил арбитров на полуфинал между сборными Италии и , который пройдет 6 июля.

На игре в Лондоне главным арбитром будет работать из Германии, россиянин – резервный судья.

Для Карасева этот матч станет уже шестым на этом турнире. Ранее он был резервным арбитром на играх Австрии с Северной Македонией на групповом этапе и Чехии с Данией в 1/4 финала Евро.

Кроме того, россиянин был главным судьей на играх группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также на матче 1/8 финала между Чехией и Нидерландами (2:0).

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