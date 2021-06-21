Тина Канделаки: «У «Матч ТВ» на подходе контракт на АПЛ, хотя со «Сбербанком» бороться сложно. Они готовы платить 100 млн евро и выше, считая, что пользователю банка очень нужен спорт»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бизнес телевидение Сбербанк Матч ТВ Тина Канделаки деньги Okko Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что телеканал может приобрести права на трансляцию АПЛ.

«В последнее время много говорится о спортивных правах и ценах.

Я искренне считаю, что нынешний уровень цен не оправдан ни нашим рекламным рынком, ни экономической ситуацией в стране. На фоне снижения реальных доходов в среднем по стране на 3,5% платных пользователей не становится больше. Наоборот – коронакризис ударил по этой категории очень сильно.

Но мы как спортивный канал очень стараемся радовать болельщиков и даем возможность увидеть лучшие спортивные события на бесплатном федеральном канале, поддерживая болельщиков в трудные времена.

Мы купили права на футбольный чемпионат Италии, сборная которой блистательно выступает на Евро. На подходе контракт на английскую Премьер-лигу, хотя со «Сбербанком» бороться, конечно, сложно, потому что они уверенно готовы платить 100 млн евро и выше, считая, что пользователю «Сбербанка» очень нужен спорт.

Мне кажется, это заблуждение, потому что пользователю банка в первую очередь нужен кэшбэк, но в банке думают по-другому», – написала Канделаки в телеграм-канале.

«Сбербанк» владеет Rambler Group, которая управляет сервисом «Okko Спорт», транслирующим АПЛ в России.

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