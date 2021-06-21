Тина Канделаки: «У «Матч ТВ» на подходе контракт на АПЛ, хотя со «Сбербанком» бороться сложно. Они готовы платить 100 млн евро и выше, считая, что пользователю банка очень нужен спорт»

Генеральный продюсер сообщила, что телеканал может приобрести права на трансляцию АПЛ.

«В последнее время много говорится о спортивных правах и ценах.

Я искренне считаю, что нынешний уровень цен не оправдан ни нашим рекламным рынком, ни экономической ситуацией в стране. На фоне снижения реальных доходов в среднем по стране на 3,5% платных пользователей не становится больше. Наоборот – коронакризис ударил по этой категории очень сильно.

Но мы как спортивный канал очень стараемся радовать болельщиков и даем возможность увидеть лучшие спортивные события на бесплатном федеральном канале, поддерживая болельщиков в трудные времена.

Мы купили права на футбольный чемпионат Италии, сборная которой блистательно выступает на Евро. На подходе контракт на английскую Премьер-лигу, хотя со «Сбербанком» бороться, конечно, сложно, потому что они уверенно готовы платить 100 млн евро и выше, считая, что пользователю «Сбербанка» очень нужен спорт.

Мне кажется, это заблуждение, потому что пользователю банка в первую очередь нужен кэшбэк, но в банке думают по-другому», – написала Канделаки в телеграм-канале.

«Сбербанк» владеет Rambler Group, которая управляет сервисом «Okko Спорт», транслирующим в России.