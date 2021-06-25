Глава «Локо» Плутник ведет переговоры с Рангником о приходе спортивным директором. Гендиректор Леонченко хочет назначить Самедова (Eurostavka)

«Локомотив» продолжает попытки привлечь в клуб экс-тренера «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника.
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ведет активные переговоры с немецким специалистом, утверждает Eurostavka. Рангнику предлагают возглавить спортивный департамент клуба.
63-летний специалист хочет, чтобы зарплата для него и двух ассистентов составила 5-6 млн евро в год.
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко считает такие траты чрезмерными, он сомневается в необходимости прихода Рангника. Леонченко хочет видеть спортивным директором «Локомотива» экс-игрока железнодорожников Александра Самедова.