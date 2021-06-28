Депутат Мосгордумы предложил Дюкову отправить игроков сборной России на стажировку в ГБУ Жилищник

Депутат Московской городской думы Магомет Яндиев написал письмо главе РФС Александру Дюкову.

Он предложил отправить игроков сборной России в один из ГБУ Жилищник города Москвы.

«Считаю, что работая рука об руку с коммунальщиками, футболисты научатся чувствовать себя единым целым, не падая духом преодолевать трудности и включать креатив на полную мощность.

Футболистам придется мыть подъезды, поливать деревья, подметать улицы, и на этом поприще их ждет жесткий, требовательный спрос со стороны местных жителей. Суметь его выдержать, пройти это испытание не каждому дано, только настоящим чемпионам.

Стажировка принесет пользу не только футболистам, но и москвичам: 20-30 здоровых, тренированных мужиков никогда не лишние в коллективе: они могут убирать больше территорий, чем обычные мигранты», – написал депутат в инстаграме.

Фото: инстаграм Магомета Яндиева