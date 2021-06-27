Сергей Карасев: «К судьям в России всегда будут относиться не очень. Мы все судить умеем. Но еще мы – живые люди»

Арбитр высказался об отношении к судьям в России.

– Было желание провести какую-нибудь акцию в поддержку других арбитров, чтобы к судьям в России относились иначе?

– К судьям в России всегда будут относиться не очень. Про них любой может писать что угодно, из-за этого поднимается много хейта. Теперь и на мелочи внимание обращают: например, на неправильное введение мяча из аута. Раньше такие моменты не замечали, следили только за пенальти и удалениями.

Теперь еще новая тема – ВАР. Почему повтор не посмотрел, пропустил эпизод пять минут назад… Люди не понимают, как работает система. Из-за этого поднимаются волны негодования. Только одна закончится, начинается другая. И все повторяют: «О, они не умеют судить».

Мы все судить умеем. Но еще мы – живые люди. Справиться с собой, когда тебя постоянно прессуют, арбитры помоложе не могут. Потому что начинают думать, только бы как-нибудь не пропустить что-то. Лишние мысли мешают.

Сложно поднять профессию судьи, сделать так, чтобы их уважали. Но в других странах это есть.

– Что нужно сделать, чтобы судей уважали? Данте (Никита Данченков, которого избил Роман Широков – примечание Sports.ru) вот сказал на это: «А что нужно сделать сотрудникам ДПС, чтобы их уважали? Не работать на свой карман!»

– Существуют стереотипы, которые засели в головах людей. Что угодно делай, что угодно меняй – все равно.

В России в принципе есть зависть. Не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, поэтому о судьях, о сотрудниках ДПС, еще о каких-то профессиях будут думать плохое.

– Вот судью критикуют, а потом его признают невиновным. Но его никто не реабилитирует, шлейф остается.

– У нас руководители могут что-то заявить, если посчитают нужным. А судьи не имеют права комментировать. Хотя в других странах они имеют право объяснить свое решение через два-три дня после матча.

По правилам УЕФА и ФИФА этого нельзя делать, но через какое-то время, когда эмоции улеглись – почему бы не объяснить решение? Может быть, поэтому так футбольная общественность и относится – видит: у судей закрытая касса, ответа от не них не дождешься, – выразил мнение Карасев.