У матери Рабьо был конфликт с родственниками Погба и Мбаппе после матча Франция – Швейцария прямо на трибуне

На трибуне стадиона в Бухаресте после матча Франции и Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020 произошел конфликт.
Мать полузащитника Адриена Рабьо Вероника возмутилась потерей мяча хавбеком Полем Погба перед тем, как Швейцария сравняла счет на 90-й минуте, обратившись к его родственникам, которые находились на той же трибуне.
Также она обратилась к отцу форварда Килиана Мбаппе и потребовала воздействовать на сына, чтобы он был менее заносчивым. У нее произошел конфликт непосредственно с родственниками Погба и Мбаппе.
Отмечается, что реакция Вероники Рабьо могла быть спровоцирована тем, что друзья и родственники Поля Погба по ходу матча обращали внимание на ошибки Адриена достаточно агрессивно, что даже вмешалась охрана.
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