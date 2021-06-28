У матери Рабьо был конфликт с родственниками Погба и Мбаппе после матча Франция – Швейцария прямо на трибуне

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На трибуне стадиона в Бухаресте после матча Франции и Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020 произошел конфликт.

Мать полузащитника Адриена Рабьо Вероника возмутилась потерей мяча хавбеком Полем Погба перед тем, как Швейцария сравняла счет на 90-й минуте, обратившись к его родственникам, которые находились на той же трибуне.

Также она обратилась к отцу форварда Килиана Мбаппе и потребовала воздействовать на сына, чтобы он был менее заносчивым. У нее произошел конфликт непосредственно с родственниками Погба и Мбаппе. 

Отмечается, что реакция Вероники Рабьо могла быть спровоцирована тем, что друзья и родственники Поля Погба по ходу матча обращали внимание на ошибки Адриена достаточно агрессивно, что даже вмешалась охрана.

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