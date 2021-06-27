Семин о матче России и Украины: «Обязательно нужно сделать, если это реально. Игроки с удовольствием примут участие»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал идею матча между сборными России и Украины.

– На сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России?

– Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определенных обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов – нет.

С другой стороны, в спорте всегда все определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьезным достижением.

– Не возникло ощущения, что украинцы, в отличие от россиян, не боятся играть в футбол? После матча с Нидерландами все хвалили их именно за смелость и яркую игру.

– Здесь дело не в страхе. Скорее, они оказались более подготовленными к чемпионату физически.

– Недавно в Госдуме предложили провести товарищеский матч между Украиной и Россией. Как относитесь к такой идее?

– Замечательно. Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать.

Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести, – сказал Семин.

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