«Барса» расторгла с Матеусом контракт, рассчитанный до 2025 года. Хавбека купили в 2020-м за 7+3 млн евро

объявила о расторжении контракта с полузащитником Матеусом Фернандесом.

«Барселона» проинформировала бразильского игрока , что клуб больше не нуждается в его услугах и расторгает контракт, который действовал до июня 2025 года», – говорится в сообщении клуба.

Матеус перешел в «Барселону» зимой 2020 года из «Палмейрас» за 7 млн евро, 3 млн евро были предусмотрены в качестве потенциальных бонусов.

После перехода в «Барсу» Матеус провел на поле 17 минут в матче против киевского «Динамо» (4:0). Больше он в игру не вступал.

Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.