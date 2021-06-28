Моуринью о вылете Франции: «Провал. Веселиться нужно после игры, а не во время»

Тренер «Ромы» дал комментарий о матче 1/8 финала между Францией и Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти).

«Думаю, да [это провал ]. Великолепные игроки, отличная команда, очень хороший тренер, традиции. Это провал.

Но Швейцария, где нет звезд, была командой. Петкович проделал потрясающую работу – они прошли путь от команды, которая едва могла квалифицироваться на турнир, до того, чтобы последовательно выходить в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.

Думаю, подход Швейцарии был таким: «Мы можем проиграть, но давайте пойдет до конца и с гордостью уйдем с поля, и публика дома оценит».

Также считаю, что Франция начала веселиться. Веселиться нужно после игры, а не во время. Они слишком рано развеселились», – сказал Моуринью.