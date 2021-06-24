«МЮ» должен согласовать трансфер Санчо на этой неделе. Заплатят не меньше 77 млн фунтов, «Сити» получит больше 10 млн

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

На этой неделе манкунианцы должны согласовать трансфер англичанина за сумму не менее 77,4 млн фунтов (90 млн евро), сообщает The Telegraph.

21-летний игрок будет получать в «МЮ» более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов. Санчо пройдет медосмотр только после того, как Англия закончит свое выступление на Евро-2020.

В случае ухода Санчо из «Боруссии» определенную сумму получит «Манчестер Сити», откуда игрок ушел в «Дортмунд». «Горожанам» положены 15% от суммы продажи за вычетом 8 млн фунтов, заплаченных «Боруссией» в 2017-м. Таким образом, «Сити» может получить 10,35 млн фунтов – 15% от разницы между 77 и 8 миллионами.

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