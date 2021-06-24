Натхо о Головине: «Во всем российском футболе нет никого близко похожего по уровню. Человек с огромнейшим потенциалом»

Экс-полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высоко отозвался о бывшем одноклубнике Александре Головине, выступающем за «Монако».
– Кто точно стал лучше в ЦСКА, так это Головин.
– Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигали уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом.
– Что вас в нем подкупало?
– Невероятный талант и работоспособность. Саша еще будет расти в ближайшие годы. Даже во всем российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.
– Если он такой крутой, то чего засиделся в «Монако»?
– Первый сезон был сложным для него. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем все лучше и лучше. Думаю, еще год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов – двигаться в клуб побольше, – сказал игрок «Партизана».