Натхо о Головине: «Во всем российском футболе нет никого близко похожего по уровню. Человек с огромнейшим потенциалом»

Экс-полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высоко отозвался о бывшем одноклубнике , выступающем за .

– Кто точно стал лучше в ЦСКА, так это Головин.

– Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигали уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом.

– Что вас в нем подкупало?

– Невероятный талант и работоспособность. Саша еще будет расти в ближайшие годы. Даже во всем российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.

– Если он такой крутой, то чего засиделся в «Монако»?

– Первый сезон был сложным для него. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем все лучше и лучше. Думаю, еще год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов – двигаться в клуб побольше, – сказал игрок .