Лев о вылете от Англии: «Вера и надежда у нас были. В таких матчах нужно реализовывать моменты, мы свои не реализовали»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями о поражении от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
«Все совершают ошибки. Тренер выбирает команду в меру своих знаний и на основе того, что он видит на тренировках. Конечно, оглядываясь назад, мы можем сказать, что поступили бы по-другому. Но в данный момент трудно сказать.
Мы очень разочарованы. Вера и надежда у нас были. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты. У нас было два – у Мюллера и Вернера. Мы их не реализовали», – сказал Лев.