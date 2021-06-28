Лев о вылете от Англии: «Вера и надежда у нас были. В таких матчах нужно реализовывать моменты, мы свои не реализовали»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями о поражении от (0:2) в 1/8 финала .

«Все совершают ошибки. Тренер выбирает команду в меру своих знаний и на основе того, что он видит на тренировках. Конечно, оглядываясь назад, мы можем сказать, что поступили бы по-другому. Но в данный момент трудно сказать.

Мы очень разочарованы. Вера и надежда у нас были. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты. У нас было два – у Мюллера и Вернера. Мы их не реализовали», – сказал Лев.