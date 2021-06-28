Лев провел последний матч со сборной Германии. Он выиграл ЧМ-2014, но с тех пор не было ни одного финала ЧМ/Евро

проиграла сборной Англии (0:2) в матче 1/8 финала .

Таким образом, немецкая команда вылетела с турнира.

Главный тренер завершает работу с национальной сборной. После победного ЧМ-2014 Германия ни разу не выходила в финал крупного турнира.

На Евро-2016 команда уступила в полуфинале, а на ЧМ-2018 – не смогла выйти из группы.

Следующим главным тренером Германии будет , ранее возглавлявший «Баварию».

Лев проиграл Англии и закончил в сборной Германии. Вспоминаем, как он изменил философию команды, выиграл ЧМ – и посыпался