Лев провел последний матч со сборной Германии. Он выиграл ЧМ-2014, но с тех пор не было ни одного финала ЧМ/Евро

Теги Йоахим Лев Сборная Германии по футболу Евро-2020 Ханс-Дитер Флик Футбол

Сборная Германии проиграла сборной Англии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Таким образом, немецкая команда вылетела с турнира.

Главный тренер Йоахим Лев завершает работу с национальной сборной. После победного ЧМ-2014 Германия ни разу не выходила в финал крупного турнира.

На Евро-2016 команда уступила в полуфинале, а на ЧМ-2018 – не смогла выйти из группы.

Следующим главным тренером Германии будет Ханс-Дитер Флик, ранее возглавлявший «Баварию».

Лев проиграл Англии и закончил в сборной Германии. Вспоминаем, как он изменил философию команды, выиграл ЧМ – и посыпался

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