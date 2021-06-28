Сергей Семак: «Россия неплохо смотрелась с датчанами. Они оказались более удачливыми по первому тайму»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление сборной России на Евро-2020.

– Наша сборная разочаровала?

– До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать – так и произошло.

Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат.

Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап, – сказал Семак.

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