Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро. В 2006-м он был капитаном сборной, игравшей в 1/4 финала ЧМ

победила сборную (2:1) в 1/8 финала .

Украинцы впервые сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы. Это произойдет спустя 15 лет после единственного выхода в 1/4 финала чемпионата мира.

Примечательно, что нынешний главный тренер Андрей Шевченко на ЧМ-2006 был капитаном Украины и забил два гола, став лучшим бомбардиром команды.

Так Шевченко делает Украину счастливой

Шевченко в сборной Украины помогают четыре итальянца. Среди них – легенда «Милана», ученик Сарри и помощник Раньери в «Лестере»