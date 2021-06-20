Туре об «Ахмате»: «Смогу сделать вклад в развитие футбола в Чечне. Мне важно, как на меня будет смотреть глава республики»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» , вошедший в тренерский штаб , рассказал о причинах прихода в клуб.

– Мне было очень важно, в первую очередь, самому завершить карьеру, закончить играть в футбол. Я хотел сам принять это решение, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Но Андрей Викторович [Талалаев] убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу.

Также я говорил со своей семьей, мне важно, что это исламский регион. Когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу помочь ребятам развиваться. Я приехал сюда не за тем, чтобы зарабатывать деньги.

Моя цель – развитие футбола и помощь людям. Думаю, что я смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава республики.

– Была ли уже встреча с руководством клуба или республики?

– Пару дней назад я встречался с гендиректором клуба. С нетерпением жду встречи с президентом и главой Чеченской Республики.

– Вы сказали, что деньги – это не главное. Правда, что вы будете переводить всю зарплату на благотворительность в фонд «Дети Чечни»?

– Да, это правда. Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно. На этот раз пятничную молитву я пропускать не буду, – сказал ивуариец.