Федун подписал допсоглашение о выплатах Газизову, потому что его ввели в заблуждение. Так он сообщил суду

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Продолжается спор между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и бывшим гендиректором москвичей Шамилем Газизовым.

Ранее Газизов выиграл суд у «Спартака» о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору.

Федун направил в суд письменное обращение о данном допсоглашении. Бизнесмен утверждает, что подписал его в связи с тем, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора, сообщает «Р-Спорт».

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.

Газизов выиграл у «Спартака» суд на 4 миллиона долларов. Кажется, виноват сам Федун

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