У Ярмоленко 2 гола и 2 ассиста за 4 игры на Евро-2020

играет со Швецией (1:0, первый тайм) в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник , воспользовавшись навесом хавбека .

На этом чемпионате Европы Ярмоленко набрал уже 4 очка по системе «гол+пас». Ранее он забил Нидерландам и Северной Македонии, а с македонцами еще и отметился результативным пасом.

Подробно со статистикой 31-летнего полузащитника, представляющего «Вест Хэм», можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.