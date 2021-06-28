У Ярмоленко 2 гола и 2 ассиста за 4 игры на Евро-2020

Теги Сборная Украины по футболу Вест Хэм Сборная Швеции по футболу Евро-2020 Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Футбол

Сборная Украины играет со Швецией (1:0, первый тайм) в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник Александр Зинченко, воспользовавшись навесом хавбека Андрея Ярмоленко.

На этом чемпионате Европы Ярмоленко набрал уже 4 очка по системе «гол+пас». Ранее он забил Нидерландам и Северной Македонии, а с македонцами еще и отметился результативным пасом.

Подробно со статистикой 31-летнего полузащитника, представляющего «Вест Хэм», можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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