🔥Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Швецию в овертайме – 2:1

Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго (2:1, дополнительное время).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В четвертьфинале украинская команда сыграет с Англией.
- Дата проведения
- 29 июня, 22.00, «Хэмпден Парк»
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Швеция –
Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).
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Украина –
Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).
- Предупреждения:
- Кулусевски (69), Ярмоленко (79), Форсберг (85), Довбик (120).
- Удаление:
- Даниэльссон (99).