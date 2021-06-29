🔥Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Швецию в овертайме – 2:1

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Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго (2:1, дополнительное время).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале украинская команда сыграет с Англией.

Швеция – Украина 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)
Дата проведения
29 июня, 22.00, «Хэмпден Парк»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 27 Зинченко, 1:1 – 43 Форсберг, 1:2 – 120 Довбик.
ШвецияОльсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).
УкраинаБущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).
Предупреждения:
Кулусевски (69), Ярмоленко (79), Форсберг (85), Довбик (120).
Удаление:
Даниэльссон (99).

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