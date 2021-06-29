🔥Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Швецию в овертайме – 2:1

победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго (2:1, дополнительное время).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале украинская команда сыграет с Англией.

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