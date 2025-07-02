Куртуа о Тренте: «Его штрафные и угловые – на другом уровне, никогда не видел такой техники. Для вратаря он порой просто кошмар»

Тибо Куртуа похвалил удар и подачу Трента Александер-Арнолда.

Защитник «Реала » отдал ассист на Гонсало Гарсию в матче против «Ювентуса» в 1/8 финала КЧМ (1:0).

«Он уже мог отдать несколько голевых передач на этом турнире. На тренировках его удары – это нечто невероятное, его штрафные и угловые – совершенно другого уровня. Думаю, я никогда не видел никого с такой техникой удара и подачи.

Для вратаря он порой просто кошмар. Он заставляет быть постоянно начеку и вынуждает выкладываться, чтобы отбить мяч. Он делает нас сильнее», – сказал вратарь «Реала».