Куртуа о Тренте: «Его штрафные и угловые – на другом уровне, никогда не видел такой техники. Для вратаря он порой просто кошмар»
Тибо Куртуа похвалил удар и подачу Трента Александер-Арнолда.
Защитник «Реала» отдал ассист на Гонсало Гарсию в матче против «Ювентуса» в 1/8 финала КЧМ (1:0).
«Он уже мог отдать несколько голевых передач на этом турнире. На тренировках его удары – это нечто невероятное, его штрафные и угловые – совершенно другого уровня. Думаю, я никогда не видел никого с такой техникой удара и подачи.
Для вратаря он порой просто кошмар. Он заставляет быть постоянно начеку и вынуждает выкладываться, чтобы отбить мяч. Он делает нас сильнее», – сказал вратарь «Реала».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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