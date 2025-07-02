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Юран хочет выучить турецкий: «Это уважение к стране, в которой работаешь. Намерен освоить бытовой и футбольный язык, изучаю слова, выражения, что-то уже могу сказать»

Сергей Юран собирается выучить турецкий язык.

Ранее 56-летний специалист возглавил клуб «Серик Беледиеспор», играющий во второй по статусу лиге Турции.

– Какие впечатления от первых тренировок?

– В целом мы только втягиваемся в работу. Идет нормальный рабочий процесс. Знакомимся с командой. Постепенно объясняю футболистам свои требования. Так что пока все отлично. Игроки меня слушают, слышат, все выполняют, идут на контакт. Понятно, что нужно будет еще усиливаться. Но сейчас важно наладить коммуникацию.

– Как общаетесь с командой?

– Через переводчика. Думаю, через неделю – десять дней команда поймет мои требования.

– Это правда, что вы собираетесь учить турецкий язык?

– Да. Это нормальная практика. Когда игрок или тренер приезжают в другую страну, то должны освоить язык хотя бы на бытовом уровне. В этом и заключается уважение к другой культуре.

Да, я потихоньку изучаю турецкие слова, выражения, что-то уже могу сказать, какие-то вещи записываю. Понятно, что не буду знать турецкий в совершенстве. Но бытовой, футбольный язык намерен освоить. А как иначе?

Повторюсь, это уважение к той стране, в которой работаешь, – сказал Сергей Юран.

Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Юран
logoвысшая лига Турция
logoСпорт-Экспресс
Д2 Турция
logoпремьер-лига Россия
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