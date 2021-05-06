«Челси» обыграл «Лестер» (2:1) и вышел на 3-е место в АПЛ за тур до конца сезона

Теги Челси премьер-лига Англия Sports.ru Лестер Футбол

В 37-м туре Премьер-лиги «Челси» взял реванш у «Лестера» за поражение в финале Кубка Англии (2:1). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонцы вышли на третье место в таблице, набрав в 37 играх 67 очков. «Лестер» опустился на 4-ю позицию (66 очков).

Пятым идет с 63 очками «Ливерпуль», который провел на один матч меньше.

Челси – Лестер 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
18 мая, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Рюдигер, 2:0 – 66, пенальти Жоржиньо, 2:1 – 76 Ихеаначо.
ЧелсиМенди, Аспиликуэта (Зума, 88), Джеймс, Тиаго Силва, Чилуэлл, Пулишич, Канте (Ковачич, 32), Маунт, Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Жиру, 90).
ЛестерШмейхель, Фофана, Томас, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 60), Олбрайтон (Рикарду Перейра, 67), Перес, Варди.
Предупреждения:
Перес (32), Фофана (82), Аспиликуэта (87), Ндиди (89), Менди (90), Рикарду Перейра (90), Амарти (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья