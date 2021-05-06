«Челси» обыграл «Лестер» (2:1) и вышел на 3-е место в АПЛ за тур до конца сезона

В 37-м туре Премьер-лиги взял реванш у за поражение в финале Кубка Англии (2:1).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонцы вышли на третье место в таблице, набрав в 37 играх 67 очков. «Лестер» опустился на 4-ю позицию (66 очков).

Пятым идет с 63 очками «Ливерпуль», который провел на один матч меньше.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ