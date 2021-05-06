«Челси» обыграл «Лестер» (2:1) и вышел на 3-е место в АПЛ за тур до конца сезона

В 37-м туре Премьер-лиги «Челси» взял реванш у «Лестера» за поражение в финале Кубка Англии (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонцы вышли на третье место в таблице, набрав в 37 играх 67 очков. «Лестер» опустился на 4-ю позицию (66 очков).
Пятым идет с 63 очками «Ливерпуль», который провел на один матч меньше.
- Дата проведения
- 18 мая, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Менди, Аспиликуэта (Зума, 88), Джеймс, Тиаго Силва, Чилуэлл, Пулишич, Канте (Ковачич, 32), Маунт, Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Жиру, 90).
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Лестер –
Шмейхель, Фофана, Томас, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 60), Олбрайтон (Рикарду Перейра, 67), Перес, Варди.
- Предупреждения:
- Перес (32), Фофана (82), Аспиликуэта (87), Ндиди (89), Менди (90), Рикарду Перейра (90), Амарти (90).