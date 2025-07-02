Митрофанов о споре Карпина и Тащина о показе игр сборной: «Матч ТВ» – лучшее спортивное телевидение из того, что есть на сегодня. Это не значит, что другие каналы не стремятся к развитию»

Максим Митрофанов высказался о словах Валерия Карпина по поводу «Матч ТВ».

Во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо » поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Также Карпин заявил , что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».

– Во время одного из словесных ристалищ на Питерском экономическом форуме Валерий Карпин, будучи хорошо для этого подготовленным, атаковал менеджеров «Матч ТВ» по поводу смотрибельности матчей сборной – она, очевидно, выше на Первом. Значит ли это, что если осенью РФС привезет Аргентину, игра будет показываться на Первом?

– Отвечу предельно формально. До 2028 года оператором прав на территории России на матчи сборной является компания ОККО. При этом по соглашению с УЕФА, на основании которого эти права были переданы УЕФА, затем «Телеспорту», а потом – ОККО, обязательством является показ наших матчей на общедоступном канале первого мультиплекса – их у нас 20.

Для нас важно, чтобы матчи показывали в общем доступе. На сегодня лучшим спортивным телевидением из того, что есть, является «Матч ТВ». Это не значит, что другие каналы не стремятся к развитию – мы с ними сотрудничаем. И если они делают конкуренцию «Матч ТВ», для рынка это неплохо. Тем более, что есть и иные инструменты расширения охвата, например, транслировать часть матчей на диджитал площадках, какие-то, например, с Египтом и с Катаром, транслировались на Первом.

Что касается подготовленности Валерия Георгиевича, то он присутствует на оперативных совещаниях РФС, цифры за это время изучил. Он высказал свою точку зрения. Вступил в дискуссию с профессионалом медиарынка, господином Тащиным, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.