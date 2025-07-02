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Митрофанов о споре Карпина и Тащина о показе игр сборной: «Матч ТВ» – лучшее спортивное телевидение из того, что есть на сегодня. Это не значит, что другие каналы не стремятся к развитию»

Максим Митрофанов высказался о словах Валерия Карпина по поводу «Матч ТВ».

Во время ПМЭФ главный тренер сборной России и «Динамо» поспорил с генпродюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным о показе матчей сборной. Также Карпин заявил, что эксперты на «Матч ТВ» «несут всякую хрень».

Во время одного из словесных ристалищ на Питерском экономическом форуме Валерий Карпин, будучи хорошо для этого подготовленным, атаковал менеджеров «Матч ТВ» по поводу смотрибельности матчей сборной – она, очевидно, выше на Первом. Значит ли это, что если осенью РФС привезет Аргентину, игра будет показываться на Первом?

– Отвечу предельно формально. До 2028 года оператором прав на территории России на матчи сборной является компания ОККО. При этом по соглашению с УЕФА, на основании которого эти права были переданы УЕФА, затем «Телеспорту», а потом – ОККО, обязательством является показ наших матчей на общедоступном канале первого мультиплекса – их у нас 20.

Для нас важно, чтобы матчи показывали в общем доступе. На сегодня лучшим спортивным телевидением из того, что есть, является «Матч ТВ». Это не значит, что другие каналы не стремятся к развитию – мы с ними сотрудничаем. И если они делают конкуренцию «Матч ТВ», для рынка это неплохо. Тем более, что есть и иные инструменты расширения охвата, например, транслировать часть матчей на диджитал площадках, какие-то, например, с Египтом и с Катаром, транслировались на Первом.

Что касается подготовленности Валерия Георгиевича, то он присутствует на оперативных совещаниях РФС, цифры за это время изучил. Он высказал свою точку зрения. Вступил в дискуссию с профессионалом медиарынка, господином Тащиным, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
телевидение
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