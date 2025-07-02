Артига о долге «Химок»: «Моя последняя зарплата была в ноябре. Игроки, персонал боролись и страдали, чтобы спасти клуб. Мы думали, что финансовые проблемы будут решены, если останемся в РПЛ»
Испанский специалист был уволен из «Химок» в апреле этого года. В июне он возглавил ангольский «Петру Атлетику».
– Как отнеслись к новостям, что «Химки» подали документы на банкротство?
– Очень грустно. Все игроки, персонал и сотрудники клуба боролись и много страдали, чтобы спасти «Химки». Мы думали, что если останемся в РПЛ, клуб решит свои финансовые проблемы.
– Когда приняли решение написать заявление в ФИФА?
– Когда увидел, что клуб не намерен выплачивать долги.
– За какой срок вам должны зарплату и премиальные? Это большая сумма?
– Моя последняя зарплата была выплачена в ноябре.
– Ваше увольнение из «Химок» никто не понял. Как вы узнали об отставке, кто вам сообщил об этом и какую причину озвучили? Можете ли назвать такое решение предательством?
– Я больше не хочу говорить о «Химках». Я просто хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех игроков, персонал и сотрудников за их отношение ко мне в течение сезона и за реакцию после моего увольнения. Я никогда этого не забуду. Возможно, это стоит больше, чем все деньги, – сказал бывший главный тренер «Химок».