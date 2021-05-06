«Челси» контактировал с Левандовским, но Роберту Англия нравится меньше Испании

Форвард Роберт Левандовски может покинуть «Баварию».

Как сообщает Sky Sport Germany, в нападающем заинтересован . Стороны уже контактировали, и лондонский клуб способен оплатить трансфер поляка.

Однако сам Левандовски не считает Англию самым привлекательным вариантом – ему нравится .

Ранее сообщалось, что в приобретении 32-летнего игрока также заинтересован «ПСЖ».

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