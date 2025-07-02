Капелло о конфликте Лаутаро с Чалханоглу: «Хакан для «Интера» как Родри – незаменимый игрок, в числе столпов, на которых держится команда. Будет нелегко, если придется его убрать»

Фабио Капелло прокомментировал конфликт Лаутаро Мартинеса с Хаканом Чалханоглу.

После поражения «Интера » от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира Мартинес заявил : «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».

Президент клуба Беппе Маротта сказал , что Лаутаро, видимо, обратился к Чалханоглу , который не играет на турнире из-за травмы, но присутствует с командой в США.

Главный тренер миланцев Кристиан Киву провел экстренное собрание, чтобы уладить ситуацию.

– Каково ваше мнение о конфликте между Лаутаро и Чалханоглу?

– Это должно решаться в раздевалке. Лаутаро говорил на правах капитана, но когда вы нацеливаетесь на партнера по команде, который в этот момент отсутствует, то, по моему мнению, это нехорошо.

Проблемы всегда должны решаться лицом к лицу. Это единственное решение.

– Можно ли заменить кого-то вроде Хакана?

– Он для «Интера» как Родри – незаменимый игрок. Чалханоглу входит в число столпов, на которых держится команда. Будет нелегко, если придется его убрать, – сказал Фабио Капелло .

«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта Лаутаро с Чалханоглу. Игроки позитивно оценили это решение Киву (GdS)