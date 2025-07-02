  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бернли» купил у «Лацио» Тшауна за 12 млн фунтов. Вингер играл за Францию на молодежном Евро
Фото
1

«Бернли» купил у «Лацио» Тшауна за 12 млн фунтов. Вингер играл за Францию на молодежном Евро

«Бернли» купил у «Лацио» вингера Лума Тшауна.

Сообщается, что 21-летний футболист молодежной сборной Франции обошелся английскому клубу в сумму около 12 млн фунтов.

В прошлом сезоне Тшауна провел за «Лацио» 37 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. На его счету 2 гола и результативная передача.

На недавнем Евро-2025 для команд не старше 21 года он принял участие в 4 матчах и сделал один ассист.

Фото: x.com/BurnleyOfficial

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?14150 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sky Sports
logoсерия А Италия
деньги
logoсборная Франции U-21
трансферы
logoБернли
logoЛум Тшауна
logoЛацио
фото
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» продал Куансу в «Байер». Англичане получат 30+5 млн фунтов за 22-летнего защитника
31сегодня, 09:23
«Лидс» купил Бийола у «Удинезе» за 22 млн евро и бонусы. Контракт экс-игрока ЦСКА – на 5 лет
823 июня, 16:14Фото
«Брайтон» купил защитника сборной Италии Копполу у «Вероны» за 11 млн евро
817 июня, 15:45Фото
Главные новости
Гирасси все-таки забил, «Реал» прошел дальше – готовимся к четвертьфиналам КЧМ с экспертами «Это футбол, брат!»
12 минут назадВидео
Агент Чернова: «Никакого отстранения нет. Просто в одном упражнении тренер посмотрел сочетание игроков, куда не входил ряд футболистов. В «Спартаке» любой чих вызывает большую реакцию»
116 минут назад
Юран хочет выучить турецкий: «Это уважение к стране, в которой работаешь. Намерен освоить бытовой и футбольный язык, изучаю слова, выражения, что-то уже могу сказать»
1937 минут назад
«Челси» купил Жоао Педро за 60 млн фунтов у «Брайтона». Контракт с 23-летним форвардом – до 2033 года
2352 минуты назадФото
Куртуа о Тренте: «Его штрафные и угловые – на другом уровне, никогда не видел такой техники. Для вратаря он порой просто кошмар»
32сегодня, 13:09
Мостовой о «Краснодаре»: «Десять иностранцев в составе, поэтому и стали чемпионами. «Зенит» не дремлет, может купить игрока за 20 млн, за 30, за 40, за 50 – удержаться на вершине удается немногим»
20сегодня, 13:05
Нарисуйте фанатский плакат на футболке ЦСКА – теперь такое возможно
сегодня, 13:00Спецпроект
Ирина Роднина: «С детства не люблю футбол, он мне всегда был неинтересен. Наверное, потому что летний вид спорта, а я больше была с зимними»
21сегодня, 12:57
«Фламенго» предложит 14 млн евро за Барко в ближайшее время (Теймураз Лепсая)
43сегодня, 12:48
«Зенит» не рассматривал возвращение Сергеева этим летом
17сегодня, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Бояринцев о споре Соболева с Радимовым: «Александр уже может ехать покупать пиво. 10 голов он точно забьет, но никак не 20»
22 минуты назад
Лепехин о Жерсоне в «Зените»: «Смущают переходы игроков из Бразилии в Россию или Саудовскую Аравию. Они уже немотивированные или у них «особая» мотивация»
331 минуту назад
Роналду в трейлере киберспортивного фестиваля EWC с призовым фондом 70 млн долларов
32 минуты назадКиберспорт
«Атлетико» купил Баэну из «Вильярреала» за 45+5 млн евро. Контракт – на 5 лет
753 минуты назадФото
Митрофанов о споре Карпина и Тащина о показе игр сборной: «Матч ТВ» – лучшее спортивное телевидение из того, что есть на сегодня. Это не значит, что другие каналы не стремятся к развитию»
10сегодня, 12:27
Ван Бронкхорст вошел в штаб Слота в «Ливерпуле». В клуб вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший при Бенитесе
сегодня, 12:10
Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Будет сложно выдержать конкуренцию, но он пригодится команде по ходу сезона. Там и так много игроков, а они хотят еще кого-то купить»
4сегодня, 11:45
Профессор университета Портсмута о жаре на КЧМ: «Продолжая проводить матчи, когда все данные говорят «стоп», организаторы берут немалую ответственность. Риски для здоровья касаются не только игроков»
сегодня, 11:20
Агент Чернова о том, что игрок тренировался отдельно от «Спартака»: «Ситуация требует быстрых действий. Очень важно переговорить с Малышевым, чтобы понимать, как поступать дальше»
8сегодня, 10:46
«Динамо» пока не согласовало с «Фламенго» трансфер Карраскаля. Бело-голубых не устраивает порядок и сроки выплат
9сегодня, 10:36