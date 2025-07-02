«Бернли» купил у «Лацио» Тшауна за 12 млн фунтов. Вингер играл за Францию на молодежном Евро
«Бернли» купил у «Лацио» вингера Лума Тшауна.
Сообщается, что 21-летний футболист молодежной сборной Франции обошелся английскому клубу в сумму около 12 млн фунтов.
В прошлом сезоне Тшауна провел за «Лацио» 37 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. На его счету 2 гола и результативная передача.
На недавнем Евро-2025 для команд не старше 21 года он принял участие в 4 матчах и сделал один ассист.
Фото: x.com/BurnleyOfficial
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sky Sports
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