«Бернли» купил у «Лацио» Тшауна за 12 млн фунтов. Вингер играл за Францию на молодежном Евро

«Бернли» купил у «Лацио» вингера Лума Тшауна.

Сообщается, что 21-летний футболист молодежной сборной Франции обошелся английскому клубу в сумму около 12 млн фунтов.

В прошлом сезоне Тшауна провел за «Лацио » 37 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. На его счету 2 гола и результативная передача.

На недавнем Евро-2025 для команд не старше 21 года он принял участие в 4 матчах и сделал один ассист.

Фото: x.com/BurnleyOfficial