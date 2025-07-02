«Зенит» не рассматривал возвращение Сергеева этим летом

«Зенит» не рассматривал возможность возвращения Ивана Сергеева этим летом.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу », у петербуржцев другие приоритеты в плане усиления состава.

Сергеев выступал за «Зенит » с 2022 по 2024 годы.

Ранее сообщалось , что форвард «Крыльев Советов » перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей и подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год. Утверждалось , что предложение по форварду сделал и «Спартак ».