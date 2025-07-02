«Зенит» не рассматривал возвращение Сергеева этим летом
«Зенит» не рассматривал возможность возвращения Ивана Сергеева этим летом.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», у петербуржцев другие приоритеты в плане усиления состава.
Сергеев выступал за «Зенит» с 2022 по 2024 годы.
Ранее сообщалось, что форвард «Крыльев Советов» перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей и подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год. Утверждалось, что предложение по форварду сделал и «Спартак».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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