Ивица Олич: «Не смогу остаться со сборной Хорватии до конца Евро. Я должен быть с ЦСКА с самого начала сборов»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос, войдет ли он в тренерский штаб сборной на Евро-2020.

«Будет очень сложно. ЦСКА начнет готовиться к сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смог бы остаться со сборной до конца.

Я общался с представителями клуба, но все сложно. Будет непросто вернуться в штаб сборной Хорватии. Я мог бы вернуться до начала предсезонки ЦСКА, но не знаю, насколько бы это помогло сборной.

Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Посмотрим. Мне нужно услышать, что скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро, потому что я должен быть с ЦСКА с самого начала сборов», – сказал Олич.

Странный запрос Олича: хотел уехать на Евро и пропустить часть сборов ЦСКА