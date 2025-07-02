Ван Бронкхорст вошел в штаб Слота в «Ливерпуле». В клуб вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший при Бенитесе
Джованни ван Бронкхорст вошел в штаб Арне Слота в «Ливерпуле».
Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Бешикташ», который он возглавлял с июня по ноябрь 2024 года.
Также в «Ливерпуль» вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший в клубе во времена Рафаэля Бенитеса. Последние семь лет испанец проработал в «Вест Хэме».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
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