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Ван Бронкхорст вошел в штаб Слота в «Ливерпуле». В клуб вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший при Бенитесе

Джованни ван Бронкхорст вошел в штаб Арне Слота в «Ливерпуле».

Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Бешикташ», который он возглавлял с июня по ноябрь 2024 года. 

Также в «Ливерпуль» вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший в клубе во времена Рафаэля Бенитеса. Последние семь лет испанец проработал в «Вест Хэме».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
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logoАрне Слот
logoРафаэль Бенитес
logoДжованни ван Бронкхорст
logoпремьер-лига Англия
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