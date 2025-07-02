Ван Бронкхорст вошел в штаб Слота в «Ливерпуле». В клуб вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший при Бенитесе

Джованни ван Бронкхорст вошел в штаб Арне Слота в «Ливерпуле».

Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Бешикташ», который он возглавлял с июня по ноябрь 2024 года.

Также в «Ливерпуль » вернулся тренер вратарей Хави Валеро, работавший в клубе во времена Рафаэля Бенитеса . Последние семь лет испанец проработал в «Вест Хэме ».