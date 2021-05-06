Карпин дисквалифицирован на 3 матча за попытку физического воздействия на судью в матче с «Краснодаром»

Главный тренер дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России за попытку оказания физического воздействия на судью в матче 30-го тура с «Краснодаром» (1:3).

На 88-й минуте главный арбитр показал специалисту желтую карточку за споры, на 90-й – красную.

В протоколе матча указано, что карточка была показана за «бросок бутылки с водой в сторону резервного арбитра».

Карпин об удалении с «Краснодаром»: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то»