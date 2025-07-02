Профессор университета Портсмута о жаре на КЧМ: «Продолжая проводить матчи, когда все данные говорят «стоп», организаторы берут немалую ответственность. Риски для здоровья касаются не только игроков»

Профессор университета выразил опасения из-за жары на КЧМ.

Ранее игроки и тренеры команд, участвующих на клубном ЧМ в США, жаловались на сильную жару.

«Я бы проводил игры на стадионах с кондиционерами и крышей, и, по возможности, перенес бы на более прохладное время года. Но сейчас мы уже застряли на этом, так что единственное, что можно сделать, – это выбрать более прохладное время суток.

С термофизиологической точки зрения – как для здоровья, так и для спортивных результатов – я бы настаивал на как можно более раннем старте матчей. Но я понимаю логистические сложности.

Риски для здоровья касаются не только игроков – это также судьи и зрители, многие из которых гораздо менее физически подготовлены. Если продолжать проводить матчи при таких условиях, когда все научные данные однозначно говорят «стоп», организаторы берут на себя немалую долю ответственности.

Вероятно, произойдут радикальные изменения в самом матче. ФИФА должна серьезно задуматься над тем, где, когда и как проводить такие игры. Вполне возможно, что матчи придется разделять не на два тайма, а на четыре четверти», – сказал профессор Майк Типтон из университета Портсмута.