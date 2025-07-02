Мостовой о «Краснодаре»: «Десять иностранцев в составе, поэтому и стали чемпионами. «Зенит» не дремлет, может купить игрока за 20 млн, за 30, за 40, за 50 – удержаться на вершине удается немногим»

Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» стал чемпионом благодаря иностранцам.

«Забраться на вершину трудно, но удержаться еще труднее – это немногим удается. Потому я всегда на первое место ставлю тех людей, которые не один раз или один год выстрелили, а тех, кто на протяжении десятилетий держат свою марку и свой уровень. Здесь то же самое, «Краснодару » будет непросто.

Если «Краснодар» будет в тройке – это хороший результат. Но «Краснодар» может и продержаться, у них есть Кордоба , о котором я еще года три назад говорил. Но и «Зенит» не дремлет, опять трансферы. У «Зенита » есть преимущество над всеми, они могут купить игрока за 20 млн, за 30, за 40, за 50.

Задача «Краснодара» – сохранить состав и кого-то еще прикупить. У «Краснодара» ведь тоже есть возможности. Мы же видим состав, там десять иностранцев, поэтому и стали чемпионами.

Убери этих иностранцев – и я бы посмотрел, как они стали бы чемпионами с русскими», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой .

Александр Мостовой: «Если бы Кордоба перешел в «Спартак», «Краснодар» не стал бы чемпионом, а Мусаева не признали бы лучшим тренером»