РЖД попросили мэрию Москвы передать «Лужники» в аренду «Локо». Клуб хочет перенести туда базу и академию (Baza)

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«Локомотив» может переехать из Черкизово в «Лужники».

Как сообщает Baza, руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Городу в обмен передадут права на базу в Баковке, а также другие спортивные сооружения в Перово и Свиблово.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров направил в администрацию столицы письмо, в котором отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

При этом «Локомотив» планирует использовать «Лужники» не только как домашний стадион, но также как базу и академию, а также хочет оборудовать там офис клуба.

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