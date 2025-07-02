Агент Чернова о том, что игрок тренировался отдельно от «Спартака»: «Ситуация требует быстрых действий. Очень важно переговорить с Малышевым, чтобы понимать, как поступать дальше»
Агент Никиты Чернова высказался о положении игрока в «Спартаке».
Ранее появилась информация, что Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский вчера тренировались отдельно от остальной команды. Деян Станкович не рассчитывает на игроков.
«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, – это то, что не только Никита, но и еще два футболиста не принимали участие в игровом упражнении. Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация.
Мы обсудили это с Никитой. Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым (гендиректором «Спартака» – Спортс’‘), но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», – сказал агент Владимир Кузьмичев.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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