Агент Чернова о том, что игрок тренировался отдельно от «Спартака»: «Ситуация требует быстрых действий. Очень важно переговорить с Малышевым, чтобы понимать, как поступать дальше»

Агент Никиты Чернова высказался о положении игрока в «Спартаке».

Ранее появилась информация , что Чернов , Хесус Медина и Антон Зиньковский вчера тренировались отдельно от остальной команды. Деян Станкович не рассчитывает на игроков.

«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, – это то, что не только Никита, но и еще два футболиста не принимали участие в игровом упражнении. Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация.

Мы обсудили это с Никитой. Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым (гендиректором «Спартака » – Спортс’‘), но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», – сказал агент Владимир Кузьмичев .