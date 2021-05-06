Борис Ротенберг: «Заболотный самовольно ушел, даже не предупредив меня»

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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард Антон Заболотный перешел в ЦСКА, не предупредив об этом руководство клуба. 

Игрок принял решение уйти после истечения срока действия контракта. 

«Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остается, а кто самовольно ушел, даже не предупредив меня. Это Антон Заболотный.

Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России

Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА.

Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали», – отметил Ротенберг.

Ротенберг подтвердил переход Заболотного в ЦСКА. Остальные лидеры «Сочи» останутся в команде

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