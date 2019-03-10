Елизавета Туктамышева: «Могла бы простить измену? Да. Мужчинам, бывает, это нужно»

Российская фигуристка рассказала об отношении к изменам.

– Думаю, не стоит сравнивать мужчин и женщин в этом плане. У мужчин, наверное, действительно потребности какие-то. Если брать меня, то у меня нет такой потребности, если долго нет секса. Тем более раньше я встречалась с Андреем (Лазукиным), все было нормально.

Но я считаю, что если вы любите друг друга, уважаете и цените, то не позволите, наверное, такому случиться. Измена – это... Если ты начинаешь это делать, то изменил раз – и дальше пойдет. Я с этим не сталкивалась, но, наверное, это так.

– Могла бы ты (изменить)?

– Я не знаю. У всех бывают ситуации, когда вспышка страсти происходит. Но, наверное, нет.

– А могла бы простить?

– Да. Мужчинам, бывает, это нужно. Но в зависимости от ситуации, естественно – не то что «ладно, дорогая, я пошел», и в итоге пошел не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала – а вас очень легко, если честно.

В каком-то случае, мне кажется, могла бы простить. Но опять же я говорю без опыта. Может быть, сейчас я говорю одно, а на деле окажется совершенно другое, – сказала Туктамышева в шоу «50 вопросов» на Premier.