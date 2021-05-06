Жоан Лапорта: «Это конец цикла. Будет принято множество решений. Ла Лига необъяснимо проиграна»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о грядущих изменениях в клубе.

«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли Кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Ла Лига была необъяснимо проиграна.

Начиная со следующей недели, вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у «Барсы» должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым», – заявил Лапорта.

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