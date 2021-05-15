Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы в плавании на 800 м вольным стилем, у Егоровой – бронза

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Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Анастасия Егорова взяла бронзу. 

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Плавание

Женщины

800 м, вольный стиль

1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.20,33

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.21,86

3. Анна Егорова (Россия) – 8.26,56

100 м, брасс, мужчины

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,66

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,10

3. Джеймс Уилби (Великобритания) – 58,58

100 м, баттерфляй, женщины

1. Анна Нтутунаки (Греция) – 57,37

1. Мари Ваттель (Франция) – 57,37

3. Луис Ханссон (Швеция) – 57,56

4. Светлана Чимрова (Россия) – 57,65...

7. Анна Суркова (Россия) – 58,21

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