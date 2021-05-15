Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы в плавании на 800 м вольным стилем, у Егоровой – бронза

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Анастасия Егорова взяла бронзу.
Чемпионат Европы
Будапешт, Венгрия
Плавание
Женщины
800 м, вольный стиль
1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.20,33
2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.21,86
3. Анна Егорова (Россия) – 8.26,56
100 м, брасс, мужчины
1. Адам Пити (Великобритания) – 57,66
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,10
3. Джеймс Уилби (Великобритания) – 58,58
100 м, баттерфляй, женщины
1. Анна Нтутунаки (Греция) – 57,37
1. Мари Ваттель (Франция) – 57,37
3. Луис Ханссон (Швеция) – 57,56
4. Светлана Чимрова (Россия) – 57,65...
7. Анна Суркова (Россия) – 58,21