Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы в плавании на 800 м вольным стилем, у Егоровой – бронза

Российская пловчиха завоевала серебро на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Анастасия Егорова взяла бронзу.

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Плавание

Женщины

800 м, вольный стиль

1. (Италия) – 8.20,33

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.21,86

3. (Россия) – 8.26,56

100 м, брасс, мужчины

1. (Великобритания) – 57,66

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,10

3. Джеймс Уилби (Великобритания) – 58,58

100 м, баттерфляй, женщины

1. Анна Нтутунаки (Греция) – 57,37

1. Мари Ваттель (Франция) – 57,37

3. Луис Ханссон (Швеция) – 57,56

4. Светлана Чимрова (Россия) – 57,65...

7. Анна Суркова (Россия) – 58,21