Игорь Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе. Человек с луны футбольной»

Экс-футболист высказался по поводу бывшего генерального директора команды .

– Самая главная ошибка была – когда взяли этого президента, всегда забываю фамилию.

– Кикнадзе.

– Кикнадзе, да. Это вообще человек, по-моему, с луны футбольной, я не понимаю его. Его никто не понимал.

Я не знаю, кто его поставил туда, может, в человеческих качествах, в другой сфере он большой профессионал, но в футболе он полный ноль. Просто ноль.

С этого все началось, и «Локомотив» отпал назад, в ту команду, куда я пришел. Когда я пришел, они тоже Кубок России выиграли при Смородской. И что? Ну и что?

– А дальше было чемпионство.

– Ну чемпионство – это был хотя бы шаг вперед. Когда ты меняешь тренера, ты должен понимать, что должен шагнуть дальше в Лиге чемпионов.

Дальше – это выход из группы в Лиге чемпионов. Вот цели какие. А не выиграть опять Кубок России, – сказал Денисов.