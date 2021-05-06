Бабаев об Оличе в сборной Хорватии: «Совмещение невозможно. Даже речи об этом не шло»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Ивица Олич Роман Бабаев Евро-2020 Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главный тренер команды Ивица Олич не присоединится к штабу сборной Хорватии на Евро-2020.

«Не совсем так, поторопились с распространением этой информации. Деян Йоксимович, который, так понимаю, был первоисточником этой информации, извинился и, насколько я знаю, связался с журналистом, которому дал комментарий.

Трудности перевода: его не так поняли, журналист передал, и дальше по цепочке пошла немного дезинформация. Никакое совмещение абсолютно невозможно, и даже речи об этом не шло. Мы изначально договаривались с Ивицей, что главный тренер должен быть полностью сосредоточен на команде.

При всем уважении и признании того факта, что руководство сборной Хорватии и Федерации хорватского футбола пошло навстречу, отпустив Ивицу в клуб, но на берегу, как я уже сказал, была договоренность, что совмещение неприемлемо и не пойдет ни сборной Хорватии, ни клубу», – сказал Бабаев.

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