Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2030-го. Защитником интересовались «МЮ», «Ливерпуль» и «Ман Сити»

Джерред Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном».

Новое соглашение «ирисок» с 23-летним защитником рассчитано до 2030 года.

Интерес к футболисту сборной Англии ранее проявляли «МЮ », «Ливерпуль » и «Ман Сити ».

Брэнтуэйт является игроком «Эвертона » с 2020 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей и отметился одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь .