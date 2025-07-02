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Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2030-го. Защитником интересовались «МЮ», «Ливерпуль» и «Ман Сити»

Джерред Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном».

Новое соглашение «ирисок» с 23-летним защитником рассчитано до 2030 года. 

Интерес к футболисту сборной Англии ранее проявляли «МЮ», «Ливерпуль» и «Ман Сити». 

Брэнтуэйт является игроком «Эвертона» с 2020 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей и отметился одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Эвертона»
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