Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2030-го. Защитником интересовались «МЮ», «Ливерпуль» и «Ман Сити»
Джерред Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном».
Новое соглашение «ирисок» с 23-летним защитником рассчитано до 2030 года.
Интерес к футболисту сборной Англии ранее проявляли «МЮ», «Ливерпуль» и «Ман Сити».
Брэнтуэйт является игроком «Эвертона» с 2020 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей и отметился одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Эвертона»
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