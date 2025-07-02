Ирина Роднина: «С детства не люблю футбол, он мне всегда был неинтересен. Наверное, потому что летний вид спорта, а я больше была с зимними»
Ирина Роднина призналась, что не любит футбол.
«Не слежу за футболом, с детства его не люблю, он мне всегда был неинтересен.
Хоккей, плавание, даже легкая атлетика, биатлон, конечно. Но с футболом у меня отношения не сложились, наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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