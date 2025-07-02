«Динамо» пока не согласовало с «Фламенго» трансфер Карраскаля. Бело-голубых не устраивает порядок и сроки выплат

«Динамо» пока не согласовало с «Фламенго» трансфер Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Metaratings, клубы согласовали размер компенсации за 27-летнего колумбийца, но бело-голубых не устраивает порядок и сроки выплат. Московский клуб хочет получить средства без значительных отсрочек или отложенных платежей.

Отмечается, что в данный момент переговоры на приостановлены, но могут возобновиться, если «Фламенго » примет условия «Динамо ».

Хавбек прилетел в Москву 29 июня, пропустив старт сборов. За это он будет наказан штрафом в размере месячной зарплаты.

Карраскаль выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Гафин о предложении «Фламенго» по Карраскалю: «Если Хорхе в Москве, значит, «Динамо» что-то не устроило»