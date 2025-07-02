«Динамо» пока не согласовало с «Фламенго» трансфер Карраскаля. Бело-голубых не устраивает порядок и сроки выплат
«Динамо» пока не согласовало с «Фламенго» трансфер Хорхе Карраскаля.
Как сообщает Metaratings, клубы согласовали размер компенсации за 27-летнего колумбийца, но бело-голубых не устраивает порядок и сроки выплат. Московский клуб хочет получить средства без значительных отсрочек или отложенных платежей.
Отмечается, что в данный момент переговоры на приостановлены, но могут возобновиться, если «Фламенго» примет условия «Динамо».
Хавбек прилетел в Москву 29 июня, пропустив старт сборов. За это он будет наказан штрафом в размере месячной зарплаты.
Карраскаль выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ он провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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