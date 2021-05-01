У Бензема будет 19-й номер в сборной Франции. Дешам может изменить тактику ради него

Нападающий возвращается в сборную Франции и будет включен в заявку на Евро-2020.

33-летний игрок получит в национальной команде 19-й номер, сообщает L’Equipe. В «Реале» Бензема играет под 9-м номером, в сборной номер занят Оливье Жиру.

Главный тренер французов осознает, что Бензема не будет игроком запаса. Вероятно, для введения игрока в стартовый состав специалист изменит тактику.

Бензема не играл за сборную 6 лет. В 2015-м его отстранили после конфликта с Матье Вальбуэна и информацией о шантаже партнера по национальной команде.