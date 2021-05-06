Погба и Диалло вынесли палестинский флаг после матча с «Фулхэмом»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Амад Диалло выразили свою политическую позицию после матча АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).
Футболисты вынесли на поле флаг Палестины.
Фото: скриншот трансляции Sport Premium
В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа накалилась вечером 10 числа.
Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.