Погба и Диалло вынесли палестинский флаг после матча с «Фулхэмом»

Игроки и выразили свою политическую позицию после матча с (1:1).

Футболисты вынесли на поле флаг Палестины.

Фото: скриншот трансляции Sport Premium

В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа накалилась вечером 10 числа.

Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.