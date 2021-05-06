Погба и Диалло вынесли палестинский флаг после матча с «Фулхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Поль Погба Политика Амад Диалло Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Амад Диалло выразили свою политическую позицию после матча АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

Футболисты вынесли на поле флаг Палестины.

Фото: скриншот трансляции Sport Premium

В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа накалилась вечером 10 числа.

Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.

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