Бензема вызван в сборную Франции на Евро. Он не играл за команду с 2015-го

Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в заявку сборной Франции на Евро-2020.
33-летний форвард не играл за сборную 6 лет, его последним матчем за национальную команду на данный момент является игра с Арменией в октябре 2015 года.
В 2015-м Бензема отстранили от сборной после конфликта с Матье Вальбуэна.
Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, также Бензема пропустил победный чемпионат мира-2018.
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