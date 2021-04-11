Бензема вызван в сборную Франции на Евро. Он не играл за команду с 2015-го

Нападающий попал в заявку сборной на .

33-летний форвард не играл за сборную 6 лет, его последним матчем за национальную команду на данный момент является игра с Арменией в октябре 2015 года.

В 2015-м Бензема отстранили от сборной после конфликта с Матье Вальбуэна.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, также Бензема пропустил победный чемпионат мира-2018.

Забыли про дело Бензема и Вальбуэна? А оно все еще тянется – Карима вызывают в суд