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  • Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Будет сложно выдержать конкуренцию, но он пригодится команде по ходу сезона. Там и так много игроков, а они хотят еще кого-то купить»
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Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Будет сложно выдержать конкуренцию, но он пригодится команде по ходу сезона. Там и так много игроков, а они хотят еще кого-то купить»

Александр Мостовой высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените».

«Соболеву будет сложно выдержать конкуренцию в линии атаки «Зенита», ведь мы же видим, что он не основной нападающий. Потому что в команде есть три-четыре игрока атаки, а всех сразу на поле не поставишь.

Но по ходу сезона Александр пригодится «Зениту», он ведь и в концовке прошлого сезона выходил и где-то даже забивал. Но ему будет непросто, ведь и другие футболисты тоже хотят проявить свои лучшие качества. И тренер при выборе состава отталкивается от того, кто лучше готов на данный момент.

К тому же в «Зените» и так много игроков, а они хотят еще кого-то купить», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ Соболев забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 22 матчах за «Зенит». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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